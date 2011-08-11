追加：起債予測一覧〔表〕＝8月11日現在

の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 7/27 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
主幹事はＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
<2011年度上半期の5年債>
発行額100億円程度
主幹事はＧＳ、ＳＭＢＣ日興、ドイツ
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制を
実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
8/11 A 期間5年、発行額100億円、入札方式
条件決定9月9日、払込9月28日
償還2016年9月28日、
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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名古屋高速道路公社 8/ 8 A 期間5年、発行額100億円
<0#1292=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ
9月に発行予定
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度上期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 7/22 A 第52回債：発行予定額は8月15日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事はＧＳ、野村、メリル、ＵＢＳ
8月下旬に起債予定
ＰＳＪ予測統計値は平均値が8.18％、
中央値が8.19％。
引受主幹事候補14社が8月4日引値ベースで
信託候補債権データに基づいて推計し、
同機構に報告した平均値・中央値
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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# 味の素 <0#2802=JFI> 8/11 登録額1500億円、8月19日効力発生予定
四国電力 <0#9507=JFI> 8/10 登録額1300億円、8月18日効力発生予定
スカパーＪＳＡＴホールディングス 8/ 9 登録額300億円、8月17日効力発生予定
<0#9412=JFI>
ジャパンリアルエステイト投資法人 8/ 8 登録額1000億円、8月16日効力発生予定
<0#8952=JFI>
三越伊勢丹ホールディングス 8/ 1 登録額500億円、8月9日効力発生
<0#3099=JFI>
セブン銀行 <0#8410=JFI> 7/28 登録額1000億円、8月5日効力発生
東邦ガス <0#9533=JFI> 7/28 登録額600億円、8月5日効力発生
住友金属鉱山 <0#5713=JFI> 7/28 登録額1000億円、8月5日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 １１日 ロイター］
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