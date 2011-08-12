追加：〔表〕きょうの投信設定（12日）＝2本、27億8041万円

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＊設定額および国際投信の新ファンド１本を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011─8
／アムンディ・ジャパン
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設定上限額：５００億円
設定額 ：２７億６０４１万円
販売会社 ：北海道銀行
◎米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
／国際投信投資顧問
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設定上限額：２０００万円（自己設定）
設定額 ：２０００万円
販売会社 ：ＳＢＩ証券、極東証券(8706.T)、光世証券(8617.T)、東武証券、新潟証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、楽天証券
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