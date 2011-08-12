再送：起債条件一覧〔表〕＝8月12日現在

未 定 100.00 8/30 注参照
オーストラリア銀行 (NAB.AX)
ソシエテ ジェネラル(SOGN.PA) 注 1000万 10 0.50 未 定 9/ 6 注参照
ドイツ復興金融公庫 注 未 定 3 未 定 100.00 8/26 注参照
ドイツ復興金融公庫 注 未 定 3 未 定 100.00 8/26 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 800万 3 6.77 100.00 8/25 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 5010万 5 0.50 73.20 8/25 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 1300万 10 0.50 62.40 8/25 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 2200万 4 7.60 100.00 9/ 2 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 350万 5 7.10 100.00 8/24 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 500万 4 4.61 100.00 8/18 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 9582万 5 0.50 72.61 8/25 注参照
スウェーデン地方金融公社 注 3000万 4 4.81 100.00 8/23 注参照
ラボバンク・ネダーランド 注 1.629億 2 4.32 100.00 8/16 注参照
ラボバンク・ネダーランド 注 1.3億 3 4.17 100.00 8/16 注参照
--------------------------------------------------------------------------------
注）・ＢＮＰパリバ南アフリカランド建て債：価格は売出価格。
出期間は８月１２日─２５日。受渡日は８月２６日。売出人はマネックス証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ナショナル・オーストラリア銀行債：価格は売出価格。
１段目：豪ドル建て債：期間は３年６カ月。
２段目：ニュージーランド建て債：期間は３年６カ月。
３段目：米ドル建て債
共通項目：売出期間は８月２２日─３０日。受渡日は８月３１日。
主幹事はみずほセキュリティーズアジア。売出人はみずほ証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ソシエテ ジェネラル豪ドル建てディープ・ディスカウント債：価格は売出価格。
売出期間は８月３１日─９月２日。受渡日は９月７日。
売出人はソシエテ ジェネラル証券、
売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・ドイツ復興金融公庫豪ドル建て債（１段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月２２日─２６日。受渡日は８月２９日。
主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・ドイツ復興金融公庫トルコ・リラ建て債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月２２日─２６日。受渡日は８月２９日。
主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（１段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月５日─２４日。受渡日は８月２６日。
売出人は木村証券、ＳＢＩ証券。
格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月８日─２５日。受渡日は８月２６日。
売出人は丸福証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建てディスカウント債（３段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月８日─２５日。受渡日は８月２６日。
売出人は豊証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（４段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月８日─９月２日。受渡日は９月６日。
売出人は香川証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（５段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月５日─２４日。受渡日は８月２５日。
売出人は岩井証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建て債（６段目）：価格は売出価格。
売出期間は８月３日─１７日。受渡日は８月１９日。売出人はマネックス証券。
格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（７段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月１日─２４日。受渡日は８月２６日。
売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券、浜銀ＴＴ証券、
西日本シティＴＴ証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン地方金融公社メキシコ・ペソ建て債：
価格は売出価格。売出期間は７月２９日─８月２３日。受渡日は８月２４日。
売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。
売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。
主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。
売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ラボバンク・ネダーランドニュージーランド建て債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月１日─１２日。受渡日は８月１７日。
主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。
売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
（東京 １２日 ロイター）
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