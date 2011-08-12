15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ２０１１年４─６月期ＧＤＰ１次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI]
（予測中央値：前期比‐０．７％、年率‐２．６％）
１０：００ 閣議
１０：２０ 与謝野経財相会見
１２：３０ ロイター個人投資家調査[JP/MM]
１３：００ 国有林野事業特別会計の借入金の入札結果
＝＝海外経済・指標関係＝＝
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
（１２日）
０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
０５３０ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１４００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域の雇用創出・経済情勢に
関する説明会に参加（ニューヨーク）
タイ［王妃誕生日］は休場
（１５日）
１２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１７００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
（米アラバマ州フローレンス）
韓国は休場［光復節］、インドは休場［独立記念日］
（東京 １２日 ロイター）
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