新規上場日程一覧（12日現在）

注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ
東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ａ＝東証ＡＩＭ
大１＝大証１部、大２＝大証２部、ＪＱ＝ジャスダック
名１＝名証１部、名２＝名証２部
大べ＝大証ベンチャーファンド市場
名セ＝名証成長企業市場（セントレックス）
札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス40
福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場
所属部が未定の場合は取引所名
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市場| 社名 |Code|上場日|公募・売出(追加)|単位| 仮条件 |公開価格|主幹事
| | | | | | | |
ＪＱ|イーピーミン|6052|9/16 |22万株・3万株 |100 | | |みずほ
|ト | | |（3.75万株） | | | |証券
| | | | | | | |
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上場指定替え・追加上場日程一覧
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市場 | 社名 |コード|上場日|公募・売出（追加）| 主幹事 |既上場市場
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