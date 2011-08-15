追加：起債予測一覧〔表〕＝8月15日現在

追加：・池田泉州銀行を国内ＳＢに追加しました。
・西日本鉄道を社債発行登録企業に追加しました。
・備考欄を修正しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 8/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
ニチレイ (2871.T) 8/12 A 期間5年・7年
主幹事は
5年債がみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
7年債が野村、三菱ＵＦＪＭＳ
住友金属鉱山 <0#5713=JFI> 8/11 A 期間5年・7年・10年
主幹事は5年債と7年債が大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興、10年債がＳＭＢＣ日興
大和ＣＭ
成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/ 5 A 期間10年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、野村、しんきん
9月に発行予定
みなと銀行 <0#8543=JFI> 8/ 1 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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国際協力機構 8/ 8 A 期間15年・30年
<0#1273=JFI> 主幹事は15年債がＧＳ、みずほ
30年債がＧＳ、大和ＣＭ
関西国際空港 8/ 1 A 期間3年・5年・10年
<0#0936=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
9月に発行予定
住宅金融支援機構 7/ 6 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
9月上旬に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 6/15 A 期間30年
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 7/ 8 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
9月上旬に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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都市再生機構 7/26 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、みずほ
9月に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はみずほ、ＧＳ
9月に発行予定
A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、ドイツ、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
9月に発行予定
3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：上半期1800程度(年間3600)
20年債：上半期800程度(年間1600)
5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
下期に発行予定
京都府 <0#0105=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
広島県 <0#0109=JFI> 8/ 4 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
9月以降に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 8/ 2 A 期間2年、発行額100億円
8月31日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 8/ 8 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＣＳ、ＧＳ
9月に起債予定
6/17 第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
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