16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
閣議なし
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
００３０ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁とスワン豪財務相が共同記者会見（キャンベラ）
０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録
０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
０８３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
独仏首脳会談
＜主な海外企業決算＞
15 Aug Q2 Lowes Companies Inc (LOW.N)
16 Aug Q3 Analog Devices Inc ADI.N
16 Aug Q2 2012 Dell Inc. DELL.O
16 Aug Q2 Home Depot Inc (HD.N)
16 Aug Q2 2012 Wal-Mart Stores, Inc. (WMT.N)
（東京 １６日 ロイター）
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