22日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
１３：００ 財政制度審議会財政制度分科会
１４：００ 参議院財政金融委員会
１４：００ ７月スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会）
１５：３０ 五十嵐財務副大臣会見
１６：００ ７月コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
１９日（金）
０６００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
１２３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域および米国経済見通しについて講演
（米ニュージャージー州リンドハースト）
１４４５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域および米国経済見通しについて講演
（米ニュージャージー州パターソン）
１７４５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演
「進化する金融サービス業界と米経済成長の見通し」
（米オハイオ州コロンバス）
２２日（月）
１２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
＜主要な海外企業決算＞
18 Aug Q2 Gap Inc. (GPS.N)
18 Aug Q3 Hewlett-Packard (HPQ.N)
18 Aug Q2 Sears Holdings Corp (SHLD.O)
（東京 ２２日 ロイター）
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