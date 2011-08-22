起債予測一覧〔表〕＝8月23日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日立金属 <0#5486=JFI> 8/22 A 期間7年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
野村
サッポロホールディングス 8/22 A 期間5年
<0#2501=JFI> 主幹事はみずほ、シティ
みずほ銀行 <0#8413=JFI> 8/22 A 期間10年・15年、劣後債
主幹事はみずほ
9月上旬に起債予定
大垣共立銀行 <0#8361=JFI> 8/22 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
大和ＣＭ
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 8/19 A 期間10年・20年の2本建て
発行総額400億円程度
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興
9月起債予定
阪急阪神ホールディングス 8/19 A 期間5年、発行額100億円
<0#9042=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
住友大阪セメント<0#5232=JFI> 8/18 A 期間5年
主幹事は野村
日本郵船 <0#9101=JFI> 8/17 A 期間5年・10年・20年の3本建て
5年債：主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪ
ＭＳ、ＪＰモルガン
10年債：主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪ
ＭＳ
20年債：主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
東邦ガス <0#9533=JFI> 8/17 AA 期間3年、個人向け、発行額100億円
主幹事は野村、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興
8月26日に条件決定予定
千葉銀行 <0#8331=JFI> 8/16 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債、個人向け
発行額100億円
主幹事は野村
9月9日に条件決定予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 8/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
ニチレイ (2871.T) 8/12 AA 期間5年・7年、
5年債：発行額100億円、主幹事は
みずほ・三菱ＵＦＪＭＳ
7年債：発行額100億円
主幹事は野村・三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：T(282回)＋15─19bp
7年債：T(296回)＋20─24bp
今週後半起債予定
住友金属鉱山 <0#5713=JFI> 8/11 AA 期間5年・7年・10年
5年債：発行額100億円、
主幹事は 大和ＣＭ・ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(280回)＋15─18bp
7年債：発行額300億円
主幹事は大和ＣＭ・ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(295回)+20─24bp
10年債：発行額100億円
主幹事はＳＭＢＣ日興・大和ＣＭ
レンジ／T(316回)+22─25bp
8月25日に起債予定
成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/ 5 A 期間10年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、野村、しんきん
9月に発行予定
みなと銀行 <0#8543=JFI> 8/ 1 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
国際協力機構 8/ 8 A 期間15年・30年
<0#1273=JFI> 主幹事は15年債がＧＳ、みずほ
30年債がＧＳ、大和ＣＭ
関西国際空港 8/ 1 A 期間3年・5年・10年
<0#0936=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
9月に発行予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 7/ 6 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
9月上旬に起債予定
6/15 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 7/ 8 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
9月上旬に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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都市再生機構 7/26 A 期間3年・5年・10
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