UPDATE1: 住宅金融支援機構、第52回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.51％

［東京 ２３日 ロイター］ ゴールドマン・サックス証券によると、住宅金融支援機
構<0#0943=JFI>は、貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行
条件を決定した。発行額１６６２億円。
利率 １．５１％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１６回国債流通利回り＋０．５０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ９月２日
貸付債権担保第５２回 各債券の金額 １億円
住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照
発行額 １６６２億円 事務受託会社 三井住友銀行
利率 １．５１％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）
発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
最終償還期限 ２０４６年９月１０日
利払日 毎月１０日
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・主幹事：ゴールドマン・サックス証券、野村証券、メリルリンチ日本証券、ＵＢＳ証券
・引受証券と引受額（案 単位：億円）
ゴールドマン・サックス証５０７ 野村証３５０ メリルリンチ日本証３５０
ＵＢＳ証３５０
クレディ・スイス証３５ 新生証３５ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証３５
・引受手数料
幹事手数料：
発行額のうち、５００億円まで５銭
５００億円超１０００億円まで２．５銭
１０００億円超２０００億円まで１．２５銭
引受責任料：５銭
販売手数料：２０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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