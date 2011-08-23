24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。

＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

０８：５０ ７月企業向けサービス価格指数（日銀）

１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）

１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）

１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）

１３：００ 政策による代表選を目指す意見交換会

１６：００ 東電に関する経営・財務調査委員会

＝＝海外経済・指標関係＝＝

２３日（火）

０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]

０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]

０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]

０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]

１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]

１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高

（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]

１４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]

１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札

１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札

１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札

フランソワ仏財政相とショイブレ独財務相が会談

スペイン国債入札

グリーンスパン前ＦＲＢ議長が講演

２４日（水）

０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]

０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]

１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]

１２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]

１３３０ＧＭＴ 米議会予算局、最新の財政・経済予想を発表

１４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]

１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札

７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]

フランスが財政赤字削減策を発表

タイ中銀金融政策会合

＜主要な海外企業決算＞

24 Aug GB BHP BILLITON PLC FINAL (BLT.L)

24 Aug AMC Q3 Applied Materials (AMAT.O)

（東京 ２４日 ロイター）