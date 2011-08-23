24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ７月企業向けサービス価格指数（日銀）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）
１３：００ 政策による代表選を目指す意見交換会
１６：００ 東電に関する経営・財務調査委員会
＝＝海外経済・指標関係＝＝
２３日（火）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
フランソワ仏財政相とショイブレ独財務相が会談
スペイン国債入札
グリーンスパン前ＦＲＢ議長が講演
２４日（水）
０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米議会予算局、最新の財政・経済予想を発表
１４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
フランスが財政赤字削減策を発表
タイ中銀金融政策会合
＜主要な海外企業決算＞
24 Aug GB BHP BILLITON PLC FINAL (BLT.L)
24 Aug AMC Q3 Applied Materials (AMAT.O)
（東京 ２４日 ロイター）
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