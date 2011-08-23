起債予測一覧〔表〕＝8月24日現在

追加：住宅金融支援機構をＡＢＳ表に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ホンダファイナンス 8/23 A 期間5年
<0#8461=JFI> 主幹事はメリル、みずほ
北海道ガス <0#9534=JFI> 8/23 A 期間7年・10年、発行額各50億円
主幹事は7年債がみずほ、
10年債が野村
鹿島 <0#1812=JFI> 8/23 A 期間5年
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
野村、みずほ
フジクラ <0#5803=JFI> 8/23 A 期間5年・7年、発行額各200億円
主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
7年債が野村
来週前半に起債予定
双日 <0#2768=JFI> 8/23 A 期間7年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、野村
来週前半に起債予定
ニッパツ <0#5991=JFI> 8/23 A 期間5年
主幹事はみずほ、野村
ＪＦＥホールディングス 8/23 A 期間5年・7年
<0#5411=JFI> 主幹事は野村、大和ＣＭ、東海東京
日清オイリオグループ 8/23 A 期間5年、発行額100億円
<0#2602=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
住友不動産 <0#8830=JFI> 8/23 A 期間6年、発行額100億円
主幹事はバークレイズ
長野銀行 <0#8521=JFI> 8/23 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事は大和ＣＭ
来週前半に起債予定
日立金属 <0#5486=JFI> 8/22 A 期間7年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
野村
サッポロホールディングス 8/22 A 期間5年
<0#2501=JFI> 主幹事はみずほ、シティ
みずほ銀行 <0#8413=JFI> 8/22 A 期間10年・15年、劣後債
主幹事はみずほ
9月上旬に起債予定
大垣共立銀行 <0#8361=JFI> 8/22 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
大和ＣＭ
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 8/19 A 期間10年・20年の2本建て
発行総額400億円程度
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興
9月に起債予定
阪急阪神ホールディングス 8/19 A 期間5年、発行額100億円
<0#9042=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
住友大阪セメント<0#5232=JFI> 8/18 A 期間5年
主幹事は野村
日本郵船 <0#9101=JFI> 8/17 A 期間5年・10年・20年の3本建て
5年債：主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪ
ＭＳ、ＪＰモルガン
10年債：主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪ
ＭＳ
20年債：主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
東邦ガス <0#9533=JFI> 8/17 AA 期間3年、個人向け、発行額100億円
主幹事は野村、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興
8月26日に起債予定
千葉銀行 <0#8331=JFI> 8/16 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債、個人向け
発行額100億円
主幹事は野村
9月9日に起債予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 8/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
ニチレイ (2871.T) 8/12 AA 期間5年・7年、
5年債：発行額100億円、主幹事は
みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
7年債：発行額100億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：T(282回)＋15─17bp
7年債：T(296回)＋20─22bp
8月26日起債予定
住友金属鉱山 <0#5713=JFI> 8/11 AA 期間5年・7年・10年
5年債：発行額100億円、
主幹事は 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(280回)＋15─16bp
7年債：発行額300億円
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(295回)+21─22p
10年債：発行額100億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
レンジ／T(316回)+22─23bp
8月25日に起債予定
成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/ 5 A 期間10年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、野村、しんきん
9月に発行予定
みなと銀行 <0#8543=JFI> 8/ 1 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
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