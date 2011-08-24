追加：起債予測一覧〔表〕＝8月24日現在

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住宅金融支援機構 8/23 A 第53回債：発行予定額は9月12日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、ＣＳ、大和ＣＭ、野村
9月中旬に起債予定
フコク生命2011基金流動化 8/22 A 裏付資産は富国生命に対する基金債権
特定目的会社 第1回債、期間5年、発行額200億円
引受会社：みずほ、野村
予備格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＢＢＢ(Ｓ＆Ｐ)
仮条件／L+20─90bp
9月6日ごろに起債予定、9月12日に発行予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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# イビデン (4062.T) 8/24 登録額600億円、9月1日効力発生予定
北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 8/23 登録額400億円、8月31日効力発生予定
サッポロホールディングス 8/17 登録額500億円、8月25日効力発生予定
<0#2501=JFI>
住友電気工業 <0#5802=JFI> 8/17 登録額1500億円、8月25日効力発生予定
西日本鉄道 <0#9031=JFI> 8/15 登録額300億円、8月23日効力発生
ソニー <0#6758=JFI> 8/12 登録額3000億円、8月20日効力発生
伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 8/12 登録額3000億円、8月20日効力発生
味の素 <0#2802=JFI> 8/11 登録額1500億円、8月19日効力発生
四国電力 <0#9507=JFI> 8/10 登録額1300億円、8月18日効力発生
スカパーＪＳＡＴホールディングス 8/ 9 登録額300億円、8月17日効力発生
<0#9412=JFI>
ジャパンリアルエステイト投資法人 8/ 8 登録額1000億円、8月16日効力発生
<0#8952=JFI>
三越伊勢丹ホールディングス 8/ 1 登録額500億円、8月9日効力発生
<0#3099=JFI>
セブン銀行 <0#8410=JFI> 7/28 登録額1000億円、8月5日効力発生
東邦ガス <0#9533=JFI> 7/28 登録額600億円、8月5日効力発生
住友金属鉱山 <0#5713=JFI> 7/28 登録額1000億円、8月5日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 ２４日 ロイター］
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