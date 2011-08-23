上海外為市場＝人民元は対ドルで反発、終値6.3970元

［上海 ２３日 ロイター］ ２３日の上海外国為替市場の人民元相場は、対ドルの銀行間取引で反発して引けた。ただ、中国人民銀行（中央銀行）がこの日の人民元の対ドル基準値を前日比わずかな元高にとどめる中、銀行間取引でも上昇幅は抑えられた。人民銀行は人民元相場を１ドル＝６．４元前後の水準に維持している。

人民元は銀行間取引CNY=CFXSで、１ドル＝６．３９７０元で終了。前日終値６．４０１３元に比べ元高・ドル安。昨年６月の弾力化以降の上昇率は６．７％、年初来上昇率は３％。

人民銀はこの日、人民元の国際的な地位を高めることを目的に、人民元建て貿易決済の試験プログラムを国内全土に拡大する方針を発表した。

一部トレーダーは、人民銀が今週後半にも元相場の上昇を再開させ、最高値更新を１、２回は容認する可能性があると予測する。

ドル・人民元の１年物ノンデリバラブル・フォワード（ＮＤＦ）CNY1YNDFOR=は取引終盤で６．２８１０元。前日終値は６．２７８０元。ＮＤＦに織り込まれた人民元の１年後の上昇率は１．８７％と、前日の１．９２％を下回った。

人民元の対円相場終値は、１００円＝８．３５１３元（前日終値は８．３３２０元）、対ユーロ相場終値は１ユーロ＝９．２６０３元（同９．２１４８元）