日本の13の政府系発行体格付けをＡａ３に引き下げ＝日本国債格下げでムーディーズ

［東京 ２４日 ロイター］ ムーディーズ・ジャパンは２４日、日本国債がＡａ２か
らＡａ３（格付の見通しは安定的）に格下げとなったことを踏まえ、日本の１３の政府系
発行体をＡａ２からＡａ３に格下げしたと発表した。格付の見通しは安定的。この格付け
アクションは、２０１１年５月３１日に開始した格下げ方向での見直しの結論。
日本高速道路保有・債務返済機構（高速道路機構）<0#0905=JFI>
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア無担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
東日本高速道路<0#1288=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
中日本高速道路<0#1289=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
西日本高速道路<0#1290=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
首都高速道路<0#0907=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
都市再生機構<0#0917=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
鉄道建設・運輸施設整備支援機構<0#1295=JFI>
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
関西国際空港<0#0936=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
日本政策金融公庫<0#0910=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建・外貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
地方公共団体金融機構<0#0906=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建・外貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
住宅金融支援機構<0#0943=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
日本政策投資銀行<0#0903=JFI>
長期発行体格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア有担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
商工組合中央金庫<0#0952=JFI>
長期預金格付（自国通貨建・外貨建）：Ａａ２からＡａ３
長期シニア無担保普通債格付（自国通貨建）：Ａａ２からＡａ３
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