25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ シャープ 液晶テレビ新製品発表会
１３：３０ ユニクロ・東レ「ヒートテック」共同記者会見
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
財務副大臣会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
２４日（水）
０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米議会予算局、最新の財政・経済予想を発表
１４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
フランスが財政赤字削減策を発表
タイ中銀金融政策会合
２５日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
ジャクソンホール・シンポジウム（２７日まで）
仏中首脳会談
＜主要な海外企業決算＞
24 Aug MC Q3 Applied Materials (AMAT.O)
24 Aug GB BHP BILLITON PLC FINAL (BLT.L)
25 Aug FR 05:00 CREDIT AGRICOLE SA Q2 (CAGR.PA)
（東京 ２５日 ロイター）
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