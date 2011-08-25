追加：起債条件一覧〔表〕＝8月25日現在

万 5 0.50 73.20 8/25 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 1300万 10 0.50 62.40 8/25 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 2200万 4 7.60 100.00 9/ 2 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 9582万 5 0.50 72.61 8/25 注参照

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注）・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円建てコーラブル・ステップアップ債

：価格は売出価格。売出期間は９月２６日─２７日。受渡日は９月２８日。

売出人はメリルリンチ日本証券、売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ

証券。利率は当初３年が基準金利、それ以降が基準金利プラス０．１０％。

（基準金利は９月２１日に決定）。

２０１２年９月２８日から２０１６年３月２８日までの期間に到来する各利払日

に額面金額の１００％で償還可能。

格付けはＡ２（格下げ方向で見直し中＝ムーディーズ）、Ａ（ネガティブ＝

Ｓ＆Ｐ）

・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）豪ドル建て債（上段）：

価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。売出人は

大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）ニュージーランドドル建て債

（下段）：価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。売出人は

大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ＢＮＰパリバ南アフリカランド建て債：価格は売出価格。

売出期間は８月１２日─２５日。受渡日は８月２６日。売出人はマネックス証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ナショナル・オーストラリア銀行債：価格は売出価格。

１段目：豪ドル建て債：期間は３年６カ月。

２段目：ニュージーランド建て債：期間は３年６カ月。

３段目：米ドル建て債

共通項目：売出期間は８月２２日─３０日。受渡日は８月３１日。

主幹事はみずほセキュリティーズアジア。売出人はみずほ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ソシエテ ジェネラル豪ドル建てディープ・ディスカウント債：価格は売出価格。

売出期間は８月３１日─９月２日。受渡日は９月７日。

売出人はソシエテ ジェネラル証券、

売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・ドイツ復興金融公庫豪ドル建て債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月２２日─２６日。受渡日は８月２９日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・ドイツ復興金融公庫トルコ・リラ建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月２２日─２６日。受渡日は８月２９日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建て債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月１９日─９月１５日。受渡日は９月１６日。

売出人はＳＢＩ証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月５日─２４日。受渡日は８月２６日。

売出人は木村証券、ＳＢＩ証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（３段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月８日─２５日。受渡日は８月２６日。

売出人は丸福証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建てディスカウント債（４段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月８日─２５日。受渡日は８月２６日。

売出人は豊証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（５段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月８日─９月２日。受渡日は９月６日。

売出人は香川証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（６段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月１日─２４日。受渡日は８月２６日。

売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券、浜銀ＴＴ証券、

西日本シティＴＴ証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

（東京 ２５日 ロイター）