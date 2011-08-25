26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 ブロンコビリー3091.OS 東証２部・名証２部
０８：００ 閣議、閣議後会見
０８：３０ ７月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]
（予測中央値：前年比‐0.1％）
０８：３０ ８月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]
（予測中央値：前年比‐0.1％）
１６：００ 太陽光発電協会（ＪＰＥＡ）片山代表理事（シャープ社長）会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
２５日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
ジャクソンホール・シンポジウム（２７日まで）
仏中首脳会談（０９００ＧＭＴ、日本時間午後６時）
２６日（金）
２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席
０６００ＧＭＴ ７月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI]
１３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
１４００ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジャクソンホールの会合で講演
ジャクソンホール・シンポジウム（２７日まで）
＜主要な海外企業決算＞
25 Aug FR 05:00 CREDIT AGRICOLE SA Q2 (CAGR.PA)
26 Aug IT BANCO POPOLARE SC H1 BAPO.MI
26 Aug BMO Q2 Tiffany and Co (TIF)
（東京 ２６日 ロイター）
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