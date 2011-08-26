再送：29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
民主党代表選
１１：００ 両院議員総会
１３：００ ヤフーとＪＣＢ、共同記者会見
１４：００ 大宇証券東京支店オープン会見
１６：００ 五十嵐財務副大臣会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（２６日）
０６００ＧＭＴ ７月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI]
１３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
１４００ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジャクソンホールの会合で講演
「米経済の短期・長期的見通し」
ジャクソンホール・シンポジウム（２７日まで）
（２７日）
０８２５ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁がジャクソンホール・シンポジウムに出席
ジャクソンホール・シンポジウム（最終日）
（２９日）
１２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
トリシェＥＣＢ総裁、レーン欧州委員、ユンケル・ユーロ圏財務相会合議長が
欧州議会で証言
８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
英国［バンクホリデー］は休場
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
26 Aug IT BANCO POPOLARE SC H1 BAPO.MI
26 Aug BMO Q2 Tiffany and Co (TIF)
（東京 ２６日 ロイター）
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