UPDATE1: ＪＦＥＨＤ<5411.T>、5年・200億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率0.455％

［東京 ３０日 ロイター］ 野村証券によると、ＪＦＥホールディングス(5411.T)
<0#5411=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額２００億円。
利率 ０．４５５％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８２回国債流通利回り＋０．１０％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 ＪＦＥホールディングス 払込日 ９月 ５日
第１８回国内普通社債 各社債の金額 １億円
発行額 ２００億円 主幹事 下記参照
期間 ５年 財務代理人 みずほコーポレート銀行
利率 ０．４５５％ 格付け・予定 ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）
発行価格 １００円 ＡＡ（ＪＣＲ）
応募者利回り ０．４５５％ Ａ３（ムーディーズ）
償還日 ２０１６年９月５日
利払日 ３月、９月の各５日
募集期間 ８月３０日
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・主幹事：野村証券 大和証券キャピタル・マーケッツ 東海東京証券
・保証：ＪＦＥスチール保証付。
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料１７．５銭
・引受証券と引受額（単位：億円）：
野村証８０ 大和証券キャピタル・マーケッツ８０ 東海東京証４０
（ロイターニュース 片山 直幸）
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