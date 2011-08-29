起債予測一覧〔表〕＝8月30日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 8/29 AA 期間5年・10年
発行額は5年債が100億円、
10年債が200億円
主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
10年債がみずほ、大和ＣＭ、メリル
9月2日に起債予定
トクヤマ <0#4043=JFI> 8/29 AA 期間5年・10年、発行額各100億円
主幹事は野村
レンジ／
5年債：T(282回)＋16─21bp
7年債：T(296回)＋24─31bp
今週後半に起債予定
明治ホールディングス 8/29 A 期間5年・7年
(2269.T) 主幹事は大和ＣＭ、みずほ
豊田自動織機 <0#6201=JFI> 8/29 A 期間10年、発行額300億円
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興
9月に発行予定
大日本スクリーン製造 8/26 A 期間3年・5年
<0#7735=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
西日本高速道路<0#1290=JFI> 8/26 A 期間3年、発行額250億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
野村
9月上旬に起債予定
関西高速鉄道 <0#9383=JFI> 8/26 A 期間10年、発行額80億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
東急不動産 <0#8815=JFI> 8/25 A 期間5年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
三菱ケミカルホールディングス 8/25 A 期間5年・10年
(4188.T) 主幹事は5年債が三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興
10年債が野村、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
大日本住友製薬<0#4506=JFI> 8/25 AA 期間5年・7年、発行額各100億円
主幹事は大和ＣＭ、野村、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／
5年債：T(282回)＋14─19bp
7年債：T(296回)＋19─24bp
今週後半に起債予定
ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 8/25 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
みずほ
今週後半に起債予定
芙蓉総合リース<0#8424=JFI> 8/25 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事はみずほ
レンジ／L+8─15bp
今週後半に起債予定
イビデン (4062.T) 8/25 A 期間3年・5年
発行額は3年債が250億円、
5年債が150億円
主幹事は野村
9月に発行予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 8/25 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は野村、メリル、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
三井不動産 <0#8801=JFI> 8/25 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ
レンジ／T(316回)＋15bp
8月30日に起債予定
東洋ゴム工業 <0#5105=JFI> 8/25 A 期間5年・7年
主幹事は野村
オリックス <0#8591=JFI> 8/25 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ
レンジ／L+26─31bp
8月30日以降に起債予定
紀陽銀行 8/24 A 期間10年(10ノンコール5)
発行額30億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村
仮条件：当初5年L+100─200bp
9月9日─13日に起債予定
格付けＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ)
ホンダファイナンス 8/23 A 期間5年
<0#8461=JFI> 主幹事はメリル、みずほ
北海道ガス <0#9534=JFI> 8/23 AA 期間7年・10年、発行額各50億円
主幹事は7年債がみずほ、
10年債が野村
レンジ／
7年債：T(296回)＋17bp
10年債：T(316回)＋22bp
8月30日に起債予定
鹿島 <0#1812=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
野村、みずほ
レンジ／L+36─44bp
今週後半に起債予定
フジクラ <0#5803=JFI> 8/23 AA 期間5年・7年、発行額各200億円
主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
7年債が野村
レンジ／
5年債：T(282回)＋19bp
7年債：T(296回)＋24bp
8月30日に起債予定
双日 <0#2768=JFI> 8/23 AA 期間3年・5年、発行額は各100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、野村
レンジ／
3年債：L+20bp
5年債：L+39─42bp
8月30日に起債予定
ニッパツ <0#5991=JFI> 8/23 A 期間5年
主幹事はみずほ、野村
ＪＦＥホールディングス 8/23 AA 期間5年・7年
<0#5411=JFI> 発行額は5年債が200億円、
7年債が150億円
主幹事は野村、大和
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