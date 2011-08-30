追加：〔表〕きょうの投信設定（30日）＝2本、128億3325万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド
／大和証券投資信託委託
───────────────────────────────────────
設定上限額：１０５０億円
設定額 ：１１８億３３２５万円
販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ
◎東京海上日動 円建てリパッケージ債ファンド１１─０８
／岡三アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：１００億円
設定額 ：１０億円
販売会社 ：東京海上日動火災保険
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