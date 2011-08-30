UPDATE1: 双日<2768.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.60％

［東京 ３０日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、双日
<0#2768=JFI>(2768.T)は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．６０％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．２０％
［ 募集要項一覧 ］
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銘柄 双日 募集期間 ８月３０日
第２２回無担保社債 払込期日 ９月 ５日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 主幹事 下記参照
利率 ０．６０％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ）
応募者利回り ０．６００％
償還期限 ２０１４年９月５日
利払日 ３月、９月の各５日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 大和証券キャピタル・マーケッツ
野村証券
・引受証券と引受額（案 単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４０ 大和証券キャピタル・マーケッツ３０
野村証３０
（ロイターニュース 片山 直幸）
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