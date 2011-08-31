追加：起債予測一覧〔表〕＝8月31日現在

野村
レンジ／T(296回)＋18bp
9月2日に起債予定
サッポロホールディングス 8/22 AA 期間5年、発行額100億円
<0#2501=JFI> 主幹事はみずほ、シティ
レンジ／L+10─12bp
9月2日に起債予定
みずほ銀行 <0#8413=JFI> 8/22 AA 期間10年・15年、劣後債
発行額は各300億円以上
主幹事はみずほ
レンジ／
10年債：T(新発)＋58─59bp
15年債：T(90回)＋63─64bp
9月6日以降に起債予定
大垣共立銀行 <0#8361=JFI> 8/22 A 期間10年(10ノンコール5)
発行額200億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
大和ＣＭ
9月中旬に起債予定
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 8/19 AA 期間10年・20年
発行額各150億円以上、
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
10年債：T(新発)＋6─7bp
20年債：T(129回)＋7─8bp
9月2日に起債予定
阪急阪神ホールディングス 8/19 AA 期間5年、発行額100億円
<0#9042=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／L+2─3bp
9月2日に起債予定
千葉銀行 <0#8331=JFI> 8/16 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債、個人向け
発行額100億円
主幹事は野村
9月9日に起債予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 8/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/ 5 A 期間10年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、野村、しんきん
9月に発行予定
みなと銀行 <0#8543=JFI> 8/ 1 AA 期間10年(10ノンコール5)
発行額150億円程度
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
9月6日に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
国際協力機構 8/ 8 A 期間15年・30年
<0#1273=JFI> 主幹事は15年債がＧＳ、みずほ
30年債がＧＳ、大和ＣＭ
関西国際空港 8/ 1 A 期間3年・5年・10年
<0#0936=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
9月に発行予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 7/ 6 AA 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 発行額は10年債と20年債が各200億円
15年債が100億円
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
レンジ／
10年債：T(新発)＋6─8bp
15年債：T(90回)＋8─10bp
20年債：T(129回)＋12─15bp
来週前半に起債予定
6/15 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 7/ 8 AA 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
レンジ／T(254回)＋6─8bp
来週前半に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（都市再生債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
都市再生機構 7/26 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、みずほ
9月に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はみずほ、ＧＳ
9月8日に起債予定
A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、ドイツ、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
9月に発行予定
3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文