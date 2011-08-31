1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
１０：００ ソニー タブレット端末発表会
１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）
１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）
１４：００ 自販連・全軽自協 新車販売台数８月分
１５：００ 財政資金対民間収支（８月中実績、９月中見込）（財務省）
１５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
０１００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI]
０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMMF=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事がＦＲＢ主催の会合で講演
「住宅市場のリバランス」（ワシントン）
米ＦＲＢ主催の会合「住宅市場の今後」（ワシントン）
８月米自動車販売台数
８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
ＥＵ財務相理事会（予算会合）
（東京 １日 ロイター）
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