追加：起債予測一覧〔表〕＝9月2日現在

9月7日に起債予定
広島市 <0#0159=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額100億円
9月7日に起債予定
北九州市 <0#0157=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額150億円
9月7日に起債予定
共同発行地方債 8/23 AA 期間10年、発行額1250億円
<0#0128=JFI> 9月6日に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
下期に発行予定
京都府 <0#0105=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
広島県 <0#0109=JFI> 8/ 4 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
9月以降に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 8/31 A 期間20年、発行額200億円
主幹事は野村
9月中旬に起債予定
8/23 AA 期間10年、発行額200億円
9月5日に起債予定
8/23 A 期間5年、発行額200億円
9月12日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 8/23 A 期間10年、発行額400億円
9月15日に起債予定
8/ 8 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＣＳ、ＧＳ
9月に起債予定
6/17 第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額200億円
9月9日に起債予定
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 8/23 A 期間10年、発行額200億円
9月15日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
主幹事はＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
<2011年度上半期の5年債>
発行額100億円程度
主幹事はＧＳ、ＳＭＢＣ日興、ドイツ
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制を
実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 8/30 A 期間10年、発行額150億円
幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
10月7日に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
8/11 AA 期間5年、発行額100億円、入札方式
条件決定9月9日、払込9月28日
償還2016年9月28日、
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 8/ 8 A 期間5年、発行額100億円
<0#1292=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ
9月に発行予定
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度上期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 8/22 A 期間10年、発行額50億円
<0#1296=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
9月に起債予定
4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 日本ビルファンド投資法人 9/ 2 A 期間5年、発行額100億円
<0#8951=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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韓国政策金融公社 8/30 A 期間2年・3年・5年、発行額各50億円
主幹事はバークレイズ、大和ＣＭ、
ドイツ、みずほ
9月15日に起債予定
払込み：9月22日
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