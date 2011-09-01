起債条件一覧〔表〕＝9月2日現在

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【発行条件一覧＝ＡＢＳ】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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52 住宅金融支援機構 1662 35 1.51 T316+50 9/ 2 Ｇ Ｓ AAA
<0#0943=JFI> 野 村 AAA
メリル
ＵＢＳ
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注）・住宅金融支援機構貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券：
発行価格は１００円。
【発行条件一覧＝海外ＳＢ】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事
貨 間 （％） （％）
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ナショナル・オーストラリア銀行注 1億 3 未 定 100.00 9/29 注参照
（ＮＡＢ） (NAB.AX)
三菱東京ＵＦＪ銀行 ＄ 1億 5 未 定 100.00 9/29 注参照
<0#8315=JFI>
三菱東京ＵＦＪ銀行 注 2.5億 3 未 定 100.00 9/29 注参照
<0#8315=JFI>
予防接種のための国際金融 注 1200万 4 3.40 100.00 9/29 注参照
ファシリティ
予防接種のための国際金融 注 6.5億 5 6.10 100.00 9/29 注参照
ファシリティ
ＳＢＩホールディングス 円 100億 1 1.66 100.00 9/ 6 注参照
(8473.T)
バンク・オブ・アメリカ・ 円 50億 5 注参照 100.00 9/27 注参照
コーポレーション BAC.AX
オーストラリア・ニュージー 注 1.391億 3 4.55 100.00 9/20 注参照
ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)
オーストラリア・ニュージー 注 1.416億 3 3.90 100.00 9/20 注参照
ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)
ソシエテ ジェネラル(SOGN.PA) 注 6017万 10 0.50 54.80 9/ 6 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 5100万 5 0.50 76.50 9/29 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 3000万 4 6.18 100.00 9/15 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 2200万 4 7.60 100.00 9/ 2 注参照
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注）・ナショナル・オーストラリア銀行（ＮＡＢ）豪ドル建て債：発行額は予定。
価格は売出価格。売出期間は９月１２日─２９日。受渡日は９月３０日。
売出人はＳＭＢＣ日興証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・三菱東京ＵＦＪ銀行債：価格は売出価格。
１段目：米ドル建て債
２段目：豪ドル建て債：売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、
八十二証券。
共通項目：売出期間は９月２０日─２９日。受渡日は９月３０日。
主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。
売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。
格付けはＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・予防接種のための国際金融ファシリティ豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。
売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。
主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は前田証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・予防接種のための国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（下段）：
価格は売出価格。売出期間は９月１日─２９日。受渡日は９月３０日。
主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は岡三証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・ＳＢＩホールディングス円建て債：価格は売出価格。
売出期間は８月２９日─９月６日。受渡日は９月７日。
主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。
格付けはＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。
・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円建てコーラブル・ステップアップ債
：価格は売出価格。売出期間は９月２６日─２７日。受渡日は９月２８日。
売出人はメリルリンチ日本証券、売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。
利率は当初３年が基準金利、それ以降が基準金利プラス０．１０％。
（基準金利は９月２１日に決定）。
２０１２年９月２８日から２０１６年３月２８日までの期間に到来する各利払日に
額面金額の１００％で償還可能。
格付けはＡ２（格下げ方向で見直し中＝ムーディーズ）、
Ａ（ネガティブ＝Ｓ＆Ｐ）。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）豪ドル建て債（上段）：
価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。売出人は
大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）ニュージーランドドル建て債
（下段）：価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。
売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ソシエテ ジェネラル豪ドル建てディープ・ディスカウント債：価格は売出価格。
売出期間は８月３１日─９月２日。受渡日は９月７日。
売出人はソシエテ ジェネラル証券。
売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（１段目）：
価格は売出価格。売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。
売出人は丸福証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建て債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月１９日─９月１５日。受渡日は９月１６日。
売出人はＳＢＩ証券。
格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（３段目）：
価格は売出価格。売出期間は８月８日─９月２日。受渡日は９月６日。
売出人は香川証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
（東京 ２日 ロイター）
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