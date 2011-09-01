起債条件一覧〔表〕＝9月2日現在

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【発行条件一覧＝ＡＢＳ】

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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

（億円） 間 （％） （bp）

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52 住宅金融支援機構 1662 35 1.51 T316+50 9/ 2 Ｇ Ｓ AAA

<0#0943=JFI> 野 村 AAA

メリル

ＵＢＳ

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注）・住宅金融支援機構貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券：

発行価格は１００円。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事

貨 間 （％） （％）

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ナショナル・オーストラリア銀行注 1億 3 未 定 100.00 9/29 注参照

（ＮＡＢ） (NAB.AX)

三菱東京ＵＦＪ銀行 ＄ 1億 5 未 定 100.00 9/29 注参照

<0#8315=JFI>

三菱東京ＵＦＪ銀行 注 2.5億 3 未 定 100.00 9/29 注参照

<0#8315=JFI>

予防接種のための国際金融 注 1200万 4 3.40 100.00 9/29 注参照

ファシリティ

予防接種のための国際金融 注 6.5億 5 6.10 100.00 9/29 注参照

ファシリティ

ＳＢＩホールディングス 円 100億 1 1.66 100.00 9/ 6 注参照

(8473.T)

バンク・オブ・アメリカ・ 円 50億 5 注参照 100.00 9/27 注参照

コーポレーション BAC.AX

オーストラリア・ニュージー 注 1.391億 3 4.55 100.00 9/20 注参照

ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)

オーストラリア・ニュージー 注 1.416億 3 3.90 100.00 9/20 注参照

ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)

ソシエテ ジェネラル(SOGN.PA) 注 6017万 10 0.50 54.80 9/ 6 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 5100万 5 0.50 76.50 9/29 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 3000万 4 6.18 100.00 9/15 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 2200万 4 7.60 100.00 9/ 2 注参照

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注）・ナショナル・オーストラリア銀行（ＮＡＢ）豪ドル建て債：発行額は予定。

価格は売出価格。売出期間は９月１２日─２９日。受渡日は９月３０日。

売出人はＳＭＢＣ日興証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・三菱東京ＵＦＪ銀行債：価格は売出価格。

１段目：米ドル建て債

２段目：豪ドル建て債：売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、

八十二証券。

共通項目：売出期間は９月２０日─２９日。受渡日は９月３０日。

主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。

格付けはＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・予防接種のための国際金融ファシリティ豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。

売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。

主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は前田証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・予防接種のための国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（下段）：

価格は売出価格。売出期間は９月１日─２９日。受渡日は９月３０日。

主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は岡三証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・ＳＢＩホールディングス円建て債：価格は売出価格。

売出期間は８月２９日─９月６日。受渡日は９月７日。

主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

格付けはＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円建てコーラブル・ステップアップ債

：価格は売出価格。売出期間は９月２６日─２７日。受渡日は９月２８日。

売出人はメリルリンチ日本証券、売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。

利率は当初３年が基準金利、それ以降が基準金利プラス０．１０％。

（基準金利は９月２１日に決定）。

２０１２年９月２８日から２０１６年３月２８日までの期間に到来する各利払日に

額面金額の１００％で償還可能。

格付けはＡ２（格下げ方向で見直し中＝ムーディーズ）、

Ａ（ネガティブ＝Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）豪ドル建て債（上段）：

価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。売出人は

大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）ニュージーランドドル建て債

（下段）：価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ソシエテ ジェネラル豪ドル建てディープ・ディスカウント債：価格は売出価格。

売出期間は８月３１日─９月２日。受渡日は９月７日。

売出人はソシエテ ジェネラル証券。

売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。

売出人は丸福証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月１９日─９月１５日。受渡日は９月１６日。

売出人はＳＢＩ証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコ・リラ建て債（３段目）：

価格は売出価格。売出期間は８月８日─９月２日。受渡日は９月６日。

売出人は香川証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

（東京 ２日 ロイター）