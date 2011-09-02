UPDATE1: 鹿島<1812.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.91％

［東京 ２日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、鹿島(1812.T)<0#1812=JFI>
は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．９１％
発行価格 １００円
スプレッド ５年スワップレート＋０．３８％
【 発行条件一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 鹿島 募集期間 ９月 ２日
第３７回国内普通社債 払込期日 ９月 ８日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 ０．９１％ 主幹事 下記参照
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行
応募者利回り ０．９１０％ 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ）
償還期限 ２０１６年９月 ８日
利払日 ３月、９月の各 ８日
--------------------------------------------------------------------------------
・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 大和証券キャピタル・マーケッツ 野村証券 みずほ証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受額（案、単位：億円）
ＳＭＢＣ証４５ 大和証券キャピタル・マーケッツ２０ 野村証１５
みずほ証１５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証５
（ロイターニュース 片山 直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文