UPDATE1: 大日本住友製薬<4506.T>、7年・100億円のＳＢ発行条件を決定＝利率0.821％

［東京 ２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、大日本住友製
薬(4506.T)<0#4506=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．８２１％
発行価格 １００円
スプレッド 第２９６回国債流通利回り＋０．２１％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 大日本住友製薬 募集期間 ９月 ２日
第５回国内普通社債 払込日 ９月 ８日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 担保 無担保
利率 ０．８２１％ 主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツ
発行価格 １００円 野村証券
応募者利回り ０．８２１％ ＳＭＢＣ日興証券
償還日 ２０１８年９月７日 財務代理人 三井住友銀行
利払日 ３月、９月の各８日 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
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・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ３９ 野村証２９
ＳＭＢＣ証２９ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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