UPDATE1: 伊藤忠商事<8001.T>、期間10年国内ＳＢの発行条件を決定＝利率1.221％

［東京 ２日 ロイター］ みずほ証券によると、伊藤忠商事(8001.T)<0#8001=JFI>
は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額２００億円。
利率 １．２２１％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１７回国債流通利回り＋０．１５％
【 発行条件一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 伊藤忠商事 募集期間 ９月 ２日
第６２回国内普通社債 払込日 ９月１４日
発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円
期間 １０年 主幹事 注参照
利率 １．２２１％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
応募者利回り １．２２１％
償還日 ２０２１年９月１４日
利払日 ３月、９月の各１４日
--------------------------------------------------------------------------------
・主幹事：みずほ証券 大和証券キャピタル・マーケッツ メリルリンチ日本証券
・引受証券と引受額（単位：億円）
みずほ証１００ 大和証券キャピタル・マーケッツ６０ メリルリンチ日本証４０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３２．５銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文