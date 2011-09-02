UPDATE1: 芙蓉総合リース<8424.T>、期間3年の国内ＳＢの発行条件を決定＝利率0.51％

［東京 ２日 ロイター］ みずほ証券によると、芙蓉総合リース(8424.T)
<0#8424=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．５１％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１０％程度
【 発行概要一覧 】
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銘柄 芙蓉総合リース 募集期間 ９月 ２日
第２回国内普通社債 払込期日 ９月 ９日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 担保 無担保
利率 ０．５１％ 主幹事 みずほ証券
発行価格 １００円 財務代理人 みずほコーポレート銀行
応募者利回り ０．５１０％ 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１４年９月９日 Ａ（ＪＣＲ）
利払日 ３月、９月の各９日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）:
みずほ証８０ 野村証２０
（ロイターニュース 片山 直幸）
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