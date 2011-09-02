〔情報ＢＯＸ〕野田内閣の閣僚一覧

［東京 ２日 ロイター］ 野田内閣の閣僚と官房副長官は以下の通り。
首相 野田佳彦
官房長官 藤村修
官房副長官 斎藤勁、長浜博行、竹歳誠
国家戦略・経済財政・一体改革 古川元久
総務 川端達夫
法務 平岡秀夫
外務 玄葉光一郎
財務 安住淳
経済産業 鉢呂吉雄
国土交通 前田武志
農林水産 鹿野道彦
厚生労働 小宮山洋子
文部科学 中川正春
防衛 一川保夫
金融・郵政改革担当 自見庄三郎
行政刷新・公務員制度改革 蓮舫
国家公安委員長・拉致問題担当 山岡賢次
原発事故収束および再発防止担当・
原子力損害賠償支援機構担当・環境 細野豪志
東日本大震災復興対策担当・防災担当 平野達男
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