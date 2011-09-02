指標予測＝７月機械受注予測値は‐4.1％、反動減で3カ月ぶりの減少に

［東京 ２日 ロイター］ ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、７月の
機械受注（船舶・電力除く民需）の予測中央値は前月比４．１％減となった。３カ月ぶり
減少の見通し。６月に大型案件などで大幅な伸びとなった反動が出る。もっとも先行きは、
震災からの復興需要なども手伝って投資意欲は比較的堅調であるため、機械受注は緩やか
な伸びが期待されている。
調査機関では、大方が前月の反動により減少を予想している。それでも「震災後も企業
の投資意欲に変化はなく、復興のための投資需要も見られる」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング）として、機械受注の基調は当面、増加基調が予想されている。
ただ、外需は６月まで４カ月連続の減少しているなど異例の悪化となっている。世界経
済の減速の影響とみられるが、これが機械受注の国内民需にも波及する懸念がある。「世
界経済減速や円高の影響もあり、企業は慎重な投資スタンスを続けており、回復の勢いは
弱い」（信金中金）との指摘もある。
各社の予想は以下の通り。
＜機械受注（船舶・電力除く民需）、％＞
前月比
中央値 -4.1
最大値 1.3
最小値 -6.8
――――――――――――――――――――――――――――――――
社名
BNP Paribas -6.0
Citi -5.7
Credit Agricole CIB -4.5
Dai-ichi Life Research -3.0
Daiwa Institute of Research 1.3
Daiwa SB Investments -3.8
Informa Global Markets -4.0
ITOCHU Economic Research Institute -3.6
Japan Research Institute -3.4
Mitsubishi Research Institute -4.3
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec, -5.8
Mitsubishi UFJ R & C -3.0
Mizuho Research Institute -2.0
Mizuho Sec. -4.6
Mizuho Securities R and C -5.0
Monex -5.0
Morgan Stanley MUFG Securities -6.8
NLI Research -4.0
Nomura -4.2
Norinchukin Research -2.0
Royal Bank Of Scotland -4.5
Shinkin Central Bank -4.5
SMBC Nikko Securities -4.6
Societe Generale CIB 0.0
Sumitomo Mitsui Asset Management -2.0
UBS -2.0
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ビットコイン投資の罠
中国当局の規制リスクや価格急変リスクを考えると、ビットコインを投資として捉えるのは合理的ではないとＢＢＨの村田雅志氏は指摘。 記事の全文
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文