起債予測一覧〔表〕＝9月5日現在

JFI> 8/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／L+130─160bp
9月中旬に起債予定
成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/ 5 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事はみずほ、野村、しんきん
今週後半に起債予定
みなと銀行 <0#8543=JFI> 8/ 1 AA 期間10年(10ノンコール5)
発行額150億円程度
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
レンジ／L+168─172bp
9月6日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
国際協力機構 8/ 8 A 期間15年・30年
<0#1273=JFI> 主幹事は15年債がＧＳ、みずほ
30年債がＧＳ、大和ＣＭ
関西国際空港 8/ 1 A 期間3年・5年・10年
<0#0936=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
9月に発行予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 7/ 6 AA 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 発行額は10年債と20年債が各200億円
15年債が100億円
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
レンジ／
10年債：T(317回)＋7─8bp
15年債：T(90回)＋8─9bp
20年債：T(129回)＋13─15bp
9月6日に起債予定
6/15 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 7/ 8 AA 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
レンジ／T(254回)＋6─7bp
9月6日に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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都市再生機構 7/26 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、みずほ
9月に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 6/20 AA 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はみずほ、ＧＳ
9月8日に起債予定
AA 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、ドイツ、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
今週起債の可能性あり
3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：上半期1800程度(年間3600)
20年債：上半期800程度(年間1600)
5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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岐阜県 <0#0125=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額100億円
9月7日に起債予定
名古屋市 <0#0151=JFI> 8/23 A 期間10年、発行額100億円程度
主幹事は野村、みずほ、東海東京
9月に起債予定
兵庫県 <0#0106=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額100億円、入札方式
9月6日に起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
9/ 1 A フレックス枠
主幹事は野村、大和ＣＭ、東海東京
下期に起債予定
8/23 AA 期間5年、発行額100億円
9月7日に起債予定
広島市 <0#0159=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額100億円
9月7日に起債予定
北九州市 <0#0157=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額150億円
9月7日に起債
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