起債予測一覧〔表〕＝9月6日現在

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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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韓国政策金融公社 8/30 A 期間2年・3年・5年、発行額各50億円
主幹事はバークレイズ、大和ＣＭ、
ドイツ、みずほ
9月15日に起債予定
払込み：9月22日
格付け：Ａ(Ｓ＆Ｐ)、Ａ１(ＭＤＹ)、
Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 8/23 A 第53回債：発行予定額は9月12日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、ＣＳ、大和ＣＭ、野村
9月中旬に起債予定
フコク生命2011基金流動化 8/22 AA 裏付資産は富国生命に対する基金債権
特定目的会社 第1回債、期間5年、発行額200億円
引受会社：みずほ、野村
引受会社と引受額(単位：億円)：
みずほ78、野村78、大和ＣＭ20、
しんきん12、ＳＭＢＣ日興4、シティ4、
三菱ＵＦＪＭＳ4
レンジ／L+50bp
9月6日に起債予定、9月12日に発行予定
予備格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＢＢＢ(Ｓ＆Ｐ)
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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日本ハム <0#2282=JFI> 9/ 2 登録額500億円、9月11日効力発生予定
五洋建設 (1893.T) 9/ 2 登録額300億円、9月10日効力発生予定
平和不動産 <0#8803=JFI> 9/ 2 登録額400億円、9月10日効力発生予定
スパークス・グループ<0#8739=JFI> 9/ 1 登録額200億円、9月9日効力発生予定
プレミア投資法人 <0#8956=JFI> 8/29 登録額700億円、9月7日効力発生予定
みずほ信託銀行 <0#8404=JFI> 8/29 登録額1000億円、9月6日効力発生予
大日本スクリーン製造<0#7735=JFI> 8/26 登録額200億円、9月3日効力発生予定
凸版印刷 <0#7911=JFI> 8/25 登録額2000億円、9月2日効力発生
イビデン (4062.T) 8/24 登録額600億円、9月1日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 ６日 ロイター］
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