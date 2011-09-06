追加：起債予測一覧〔表〕＝9月6日現在

追加：・首都高速道路を国内ＳＢ表に追加しました。
・東京都３０年債（地方債表掲載）の備考欄に、新たな内容を追加しました。
・住宅金融支援機構（財投機関債掲載）の備考欄に、新たな内容を追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 首都高速道路 <0#0907=JFI> 9/ 6 A 期間5年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、メリル、バークレイズ
10月に発行予定
森精機製作所 6141.OS 9/ 5 A 期間3年・5年
主幹事はＳＭＢＣ日興
三菱地所 <0#8802=JFI> 9/ 5 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(317回)＋8─10bp
9月8日に起債予定
りそなホールディングス 9/ 2 A 期間5年、発行額300億円
<0#8308=JFI> 主幹事は野村、大和ＣＭ、シティ
レンジ／T(282回)＋28─32bp
9月13日に起債予定
東京ガス <0#9531=JFI> 9/ 2 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事は野村、大和ＣＭ
レンジ／T(317回)＋5─7bp
9月9日に起債予定
中日本高速道路<0#1289=JFI> 9/ 2 A 期間3年・5年・7年・10年
発行額は3債が100億円、
5年債が200億円、7債が150億円、
10年債が250億円
主幹事は3年債と5年債がシティ、
7年債が三菱ＵＦＪＭＳ、シティ、
10年債が三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
9月に起債予定
大成建設 <0#1801=JFI> 8/31 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ、野村
レンジ／L+26─32bp
9月9日に起債予定
阪和興業 <0#8078=JFI> 8/30 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／L+14─18bp
9月9日に起債予定
大王製紙 <0#3880=JFI> 8/30 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+45─50bp
今週後半に起債予定
大林組 <0#1802=JFI> 8/30 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(282回)＋27─28bp
9月7日に起債予定
明治ホールディングス 8/29 A 期間5年・7年
(2269.T) 主幹事は大和ＣＭ、みずほ
大日本スクリーン製造 8/26 A 期間3年・5年
<0#7735=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
西日本高速道路<0#1290=JFI> 8/26 AA 期間3年、発行額250億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
野村
レンジ／T(264回)＋8─10bp
9月9日に起債予定
東急不動産 <0#8815=JFI> 8/25 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+20bp
9月7日に起債予定
イビデン (4062.T) 8/25 AA 期間3年・5年
発行額は3年債が250億円、
5年債が150億円
主幹事は野村
レンジ／
3年債：T(264回)＋16bp
5年債：T(282回)＋14bp
9月8日に起債予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 8/25 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は野村、メリル、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
紀陽銀行 8/24 AA 期間10年(10ノンコール5)
発行額30億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村
レンジ／L+170─175bp
9月9日に起債予定
格付けＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ)
ホンダファイナンス 8/23 AA 期間5年、発行額400億円
<0#8461=JFI> 主幹事はメリル、みずほ
レンジ／T(282回)＋10─11bp
9月7日に起債予定
ニッパツ <0#5991=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ、野村
レンジ／T(282回)＋20bp
9月7日に起債予定
日清オイリオグループ 8/23 AA 期間5年、発行額100億円
<0#2602=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(282回)＋20─21bp
9月8日に起債予定
大垣共立銀行 <0#8361=JFI> 8/22 A 期間10年(10ノンコール5)
発行額200億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
大和ＣＭ
9月中旬に起債予定
千葉銀行 <0#8331=JFI> 8/16 AA 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債、個人向け
発行額100億円
主幹事は野村
9月9日に起債予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 8/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村、
三菱ＵＦＪ
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