6日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

日銀金融政策決定会合（１日目）

０９：３０ 閣議、閣議後会見

１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）

１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）

１０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省）

１０：３０ ２０年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省）

１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）

１２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省）

１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）

１５：００ ＪＴ 国産葉たばこの検査体制について会見

１５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）

１８：００以降 東電経営財務調査委員会第６回会合後の会見

＝＝海外経済・指標関係＝＝

５日

０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]

０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]

０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]

トリシェＥＣＢ総裁が金融危機の教訓に関する会合に出席（パリ）

ファンロンパイＥＵ大統領とメルケル独首相が会談

米国［レーバーデー］

６日

０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]

０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]

０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]

１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]

１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]

１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件

１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札

１７１０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が大学で講演（ミネアポリス）

２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が朝食会に出席

スウェーデン中銀金融政策会合（７日まで）

（東京 ６日 ロイター）