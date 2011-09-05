6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合（１日目）
０９：３０ 閣議、閣議後会見
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）
１５：００ ＪＴ 国産葉たばこの検査体制について会見
１５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１８：００以降 東電経営財務調査委員会第６回会合後の会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
５日
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
トリシェＥＣＢ総裁が金融危機の教訓に関する会合に出席（パリ）
ファンロンパイＥＵ大統領とメルケル独首相が会談
米国［レーバーデー］
６日
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１７１０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が大学で講演（ミネアポリス）
２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が朝食会に出席
スウェーデン中銀金融政策会合（７日まで）
（東京 ６日 ロイター）
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