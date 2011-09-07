追加：〔表〕きょうの投信設定（7日）＝2本、2億円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎２２５ブル型オープン２
２２５ベア型オープン２
／岡三アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：各１億円（自己設定）
設定額 ：各１億円
販売会社 ：岡三証券、藍澤證券、安藤証券、今村証券、ＳＭＢＣフレンド証券
共和証券、篠山証券、三縁証券、静岡東海証券、荘内証券、
上光証券、内藤証券、長野證券、ニュース証券、播陽証券、
廣田証券、前田証券、益茂証券、丸大証券、丸福証券、
みずほインベスターズ証券、むさし証券、明和證券、八幡証券
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