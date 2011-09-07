UPDATE1: 東急不動産<8815.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.70％

［東京 ７日 ロイター］ みずほ証券によると、東急不動産8815.T<0#8815=JFI>
は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．７０％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．２０％程度
【 発行概要一覧 】
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銘柄 東急不動産 募集期間 ９月 ７日
第１６回国内普通社債 払込日 ９月１５日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 ０．７０％ 主幹事 みずほ証券
発行価格 １００円 三菱ＵＦＪモルガン・
応募者利回り ０．７００％ スタンレー証券
償還日 ２０１６年９月１５日 財務代理人 三菱ＵＦＪ信託銀行
利払日 ３月、９月の各１５日 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）:
みずほ証４５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４５
大和証券キャピタル・マーケッツ１０
（ロイターニュース 片山 直幸）
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