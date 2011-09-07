8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ７月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]
（予測中央値：前月比‐4.1％）
０８：５０ ８月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI]
０８：５０ ７月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指定報告機関ベース)（財務省）
１０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：００ ＮＴＴドコモ 新商品発表会（ＬＴＥ対応タブレット端末を発表）
１２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省）
１３：３０ ８月の全国企業倒産状況
１４：００ ９月金融経済月報（日銀）
１４：００ ８月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI]
１５：００ ９月フォーキャスト調査（経済企画協会）
１５：００ ８月工作機械受注（日本工作機械工業会）
１５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ 積水ハウス(1928.T)第２・四半期決算会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１７３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演（ミネアポリス）
１９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
２３００ＧＭＴ オバマ米大統領が米上・下院の合同本会議で景気・雇用
対策について議会で演説
財政赤字削減策を協議する米議会の超党派特別委員会初会合
ＯＥＣＤ経済見通し
韓国中銀理事会
マレーシア中銀理事会
インドネシア中銀理事会
フィリピン中銀理事会
（東京 ８日 ロイター）
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