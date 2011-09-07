起債予測一覧〔表〕＝9月8日現在

事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額200億円
9月15日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
主幹事はＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
<2011年度上半期の5年債>
発行額100億円程度
主幹事はＧＳ、ＳＭＢＣ日興、ドイツ
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制を
実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 8/30 A 期間10年、発行額150億円
幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
10月7日に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
8/11 AA 期間5年、発行額100億円、入札方式
条件決定9月9日、払込9月28日
償還2016年9月28日、
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 8/ 8 AA 期間5年、発行額100億円
<0#1292=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(282回)＋7─8bp
9月9日に起債予定
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度上期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 8/22 AA 期間10年、発行額50億円
<0#1296=JFI> 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(317回)＋17bp
9月9日に起債予定
4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ケネディクス不動産 9/ 7 AA 期間2年、発行額15億円程度
投資法人 <0#8972=JFI> 主幹事はバークレイズ
レンジ／L+120bp
9月8日に起債予定
日本ビルファンド投資法人 9/ 2 AA 期間5年、発行額100億円
<0#8951=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村
レンジ／L+13─15bp
9月9日に起債予定
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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韓国政策金融公社 8/30 A 期間2年・3年・5年、発行額各50億円
主幹事はバークレイズ、大和ＣＭ、
ドイツ、みずほ
9月15日に起債予定
払込み：9月22日
格付け：Ａ(Ｓ＆Ｐ)、Ａ１(ＭＤＹ)、
Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 8/23 A 第53回債：発行予定額は9月12日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、ＣＳ、大和ＣＭ、野村
9月中旬に起債予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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日本ハム <0#2282=JFI> 9/ 2 登録額500億円、9月11日効力発生予定
五洋建設 (1893.T) 9/ 2 登録額300億円、9月10日効力発生予定
平和不動産 <0#8803=JFI> 9/ 2 登録額400億円、9月10日効力発生予定
スパークス・グループ<0#8739=JFI> 9/ 1 登録額200億円、9月9日効力発生予定
プレミア投資法人 <0#8956=JFI> 8/29 登録額700億円、9月7日効力発生
みずほ信託銀行 <0#8404=JFI> 8/29 登録額1000億円、9月6日効力発生予
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