UPDATE1: イビデン<4062.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.495％

［東京 ８日 ロイター］ 野村証券によると、イビデン(4062.T)は、期間５年の
国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１５０億円。
利率 ０．４９５％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８２回国債流通利回り＋０．１４％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 イビデン 募集期間 ９月 ８日
第６回国内普通社債 払込日 ９月１４日
発行額 １５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 野村証券
利率 ０．４９５％ 財務代理人 三井住友銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．４９５％
償還日 ２０１６年９月２０日
利払日 ３月、９月の各２０日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受額（単位：億円）:
野村証１２０ 大和証券キャピタル・マーケッツ３０
（ロイターニュース 片山 直幸）
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