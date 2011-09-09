UPDATE1: 日本ビルファンド<8951.T>、5年・100億円の投資法人債発行条件を決定＝利率0.64％

［東京 ９日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケツによると、日本ビルファ
ンド投資法人(8951.T)<0#8951=JFI>は、期間５年の投資法人債の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．６４％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１４％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 日本ビルファンド投資法人 募集期間 ９月 ９日
第１２回投資法人債 払込日 ９月１５日
発行額 １００億円 各投資法人債 １億円
期間 ５年 の金額
利率 ０．６４％ 担保 無担保
発行価格 １００円 主幹事 下記参照
応募者利回り ０．６４０％ 財務代理人 中央三井信託銀行
償還日 ２０１６年９月１５日 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
利払日 ３月、９月の各１５日 Ａ１（ムーディーズ）
Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）
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・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、野村証券
・引受証券と引受額（単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ７０ 野村証３０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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