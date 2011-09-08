起債予測一覧〔表〕＝9月9日現在

主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
レンジ／
3年債：T(264回)＋15bp
5年債：T(282回)＋15bp
10年債：T(317回)＋15─17bp
9月9日に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 6 A 期間10年・15年・20年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル
10月中旬に起債予定
6/15 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
<0#0948=JFI> 期間2年：2012年2月
発行額は400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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都市再生機構 7/26 AA 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 発行額は3年債が400億円、
5年債と10年債が各100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、みずほ
レンジ／
3年債：T(264回)＋10bp
5年債：T(282回)＋8bp
10年債：T(317回)＋7bp
9月9日に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
<0#0906=JFI> 10年債：上半期1800程度(年間3600)
20年債：上半期800程度(年間1600)
5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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名古屋市 <0#0151=JFI> 8/23 A 期間10年、発行額100億円程度
主幹事は野村、みずほ、東海東京
9月に起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
9/ 1 A フレックス枠
主幹事は野村、大和ＣＭ、東海東京
下期に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
下期に発行予定
京都府 <0#0105=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
広島県 <0#0109=JFI> 8/ 4 AA 期間20年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
レンジ／T(129回)＋7bp
9月9日に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 8/31 A 期間20年、発行額200億円
主幹事は野村
9月中旬に起債予定
8/23 AA 期間5年、発行額200億円
9月12日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額400億円
9月15日に起債予定
8/ 8 AA 期間30年、発行額200億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＣＳ、ＧＳ
レンジ／T(35回)＋15bp
9月9日に起債予定
6/17 第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 8/23 AA 期間5年、発行額200億円
9月9日に起債予定
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額200億円
9月15日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
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