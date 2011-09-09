追加：起債予測一覧〔表〕＝9月9日現在

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地方公共団体金融機構 3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
<0#0906=JFI> 10年債：上半期1800程度(年間3600)
20年債：上半期800程度(年間1600)
5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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名古屋市 <0#0151=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額100億円程度
主幹事は野村、みずほ、東海東京
来週起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
9/ 1 A フレックス枠
主幹事は野村、大和ＣＭ、東海東京
下期に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
下期に発行予定
京都府 <0#0105=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
大阪府 <0#0104=JFI> 8/31 A 期間20年、発行額200億円
主幹事は野村
9月中旬に起債予定
8/23 AA 期間5年、発行額200億円
9月12日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
# 東京都 <0#0100=JFI> 9/ 9 A 期間7年
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、しんきん
10月以降に起債予定
8/23 AA 期間10年、発行額400億円
9月15日に起債予定
6/17 第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額200億円
9月15日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
主幹事はＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
<2011年度上半期の5年債>
発行額100億円程度
主幹事はＧＳ、ＳＭＢＣ日興、ドイツ
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制を
実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 8/30 A 期間10年、発行額150億円
幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
10月7日に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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韓国政策金融公社 8/30 AA 期間2年・3年、発行額各50億円以上
5年債は需要次第で起債
主幹事はバークレイズ、大和ＣＭ、
ドイツ、みずほ
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