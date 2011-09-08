9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ２０１１年４─６月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI]
０８：５０ ８月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI]
０９：１５ 閣議、閣議後会見
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１３：３０ 東レ「次世代型ＥＶコンセプトカー」完成の報告
１４：００ ８月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１４：００ ＩＭＦがセミナー「日本における消費税引上げ」
１６：００ 日立電線 中期経営計画説明会
＝＝海外経済・指標関係＝＝
８日
０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１４３０ＧＭＴ 財政赤字削減策を協議する米議会の超党派特別委員会初会合
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１７３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が米景気見通しについて講演
（ミネアポリス）
１９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
２３００ＧＭＴ オバマ米大統領が米上・下院の合同本会議で景気・雇用
対策について議会で演説
９日
０１３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
０７３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０８３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１４００ＧＭＴ 米下院金融委員会が欧州債務危機への米銀行エクスポージャーに
関する公聴会を開催
１５１５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が同地区連銀主催の
アジアの銀行・金融に関するシンポジウムで開会のあいさつ
Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議（仏マルセイユ、１０日まで）
オバマ米大統領による景気・雇用対策討論イベント
（東京 ９日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文