UPDATE1: 阪和興業<8078.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.56％

［東京 ９日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、阪和興業
(8078.T)<0#8078=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．５６％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１５％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 阪和興業 募集期間 ９月 ９日
第２２回国内普通社債 払込期日 ９月１６日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 担保 無担保
利率 ０．５６％ 主幹事 大和証券キャピタル・
発行価格 １００円 マーケッツ
応募者利回り ０．５６０％ みずほ証券
償還期限 ２０１４年９月１６日 財務代理人 三井住友銀行
利払日 ３月、９月の各１６日 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ）
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・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ４５ みずほ証２５
ＳＭＢＣ日興証１０ 野村証１０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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