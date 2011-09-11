12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ７─９月法人企業景気予測調査[JPBUSC=ECI]
０８：５０ ８月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI]
０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（８月４・５日分）
０８：５０ ７月第３次産業活動指数（経産省）
１０：００ ８月ビール系飲料課税出荷数量
１０：００ ソフトバンク孫社長の自然エネルギー財団設立イベント（東京国際フォーラム）
１３：５０ 関西経済連合会９月度定例会見
１５：３０ 経団連会長会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
９日
０１３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
０７３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０８３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１４００ＧＭＴ 米下院金融委員会が欧州債務危機への米銀行エクスポージャーに
関する公聴会を開催
１５１５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が同地区連銀主催の
アジアの銀行・金融に関するシンポジウムで開会のあいさつ
Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議（仏マルセイユ、１０日まで）
オバマ米大統領による景気・雇用対策討論イベント
１０日
８月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議（仏マルセイユ、最終日）
全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）年次会合（１３日まで）で、
フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
１２日
０１３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１５４５ＧＭＴ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のコーン前副議長が
全米企業エコノミスト協会講演（ＮＡＢＥ）会合で講演
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
２０００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が全米企業エコノミスト協会
（ＮＡＢＥ）の会合で講演「世界における米金融政策」（ダラス）
国際決済銀行（ＢＩＳ）主要国中央銀行総裁会議
中国、台湾［中秋節］、韓国［秋夕］は休場
（東京 ９日 ロイター）
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