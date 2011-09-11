起債予測一覧〔表〕＝9月12日現在

5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（環境再生保全機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
名古屋市 <0#0151=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額100億円程度
主幹事は野村、みずほ、東海東京
今週起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
9/ 1 A フレックス枠
主幹事は野村、大和ＣＭ、東海東京
下期に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
下期に発行予定
京都府 <0#0105=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
大阪府 <0#0104=JFI> 8/31 A 期間20年、発行額200億円
主幹事は野村
9月中旬に起債予定
8/23 AA 期間5年、発行額200億円
9月12日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 9/ 9 A 期間7年
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、しんきん
10月以降に起債予定
8/23 AA 期間10年、発行額400億円
9月15日に起債予定
6/17 第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 8/23 AA 期間10年、発行額200億円
9月15日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
主幹事はＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
<2011年度上半期の5年債>
発行額100億円程度
主幹事はＧＳ、ＳＭＢＣ日興、ドイツ
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制を
実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 8/30 A 期間10年、発行額150億円
幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
10月7日に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（公社債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（投資法人債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（円建て外債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
韓国政策金融公社 8/30 AA 期間2年・3年、発行額各50億円以上
5年債は需要次第で起債
主幹事はバークレイズ、大和ＣＭ、
ドイツ、みずほ
レンジ／
2年債：L+55─65bp
3年債：L+65─75bp
9月15日に起債予定
払込み：9月22日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文