追加：日米欧７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議関連記事ヘッドライン

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《声明》
◎WRAPUP1: Ｇ７、景気減速への協調対応で合意 財政再建の必要性訴えるも具体策なし
[ID:nTK0504797]
◎景気減速に対して力強い協調した国際対応にコミット＝Ｇ７声明[ID:nTK8987105]
◎UPDATE2: Ｇ７、景気減速への協調対応で合意 声明では具体策打ち出さず[ID:nTK8987345]
◎Ｇ７声明全文[ID:nTK8987503]
《記者会見・要人発言》
◎円高懸念は各国の「理解得られた」、財政健全化は成長の礎に＝安住財務相
[ID:nTK0504815]
◎日米財務相会談で円高懸念に言及、財政再建へ向けた取り組みも説明＝安住財務相
[ID:nTK0504803]
◎UPDATE1: 安住財務相、為替で「今後も断固たる措置」表明 Ｇ７会合では異論出ず
[ID:nTK0504781]
◎UPDATE1: 円高の根源は世界経済の不確実性、欧米の財政再建に期待＝Ｇ７で白川日銀総裁
[nTK0504787]
◎UPDATE1: Ｇ７、世界経済と財政・金融政策協調の必要性を討議
＝議長国のバロワン仏経済相が会見[ID:nTK8987385]
◎Ｇ７、成長促進への最善の方法が信認を確保することであるとの認識で一致
＝ＥＣＢ総裁[ID:nTK8987113]
◎Ｇ７は財政健全化の継続で合意、高水準の赤字が世界の主要問題と認識＝独財務相
[ID:nTK8987311]
◎Ｇ７、債務危機で欧州を支援する決意＝米財務長官[ID:nTK8987445]
◎UPDATE1: Ｇ７は欧州債務問題を集中討議、欧州は危機への対処可能＝米高官[ID:nTK8987471]
◎短期の経済指標、欧州経済の一段の鈍化を示唆＝レーン欧州委員[ID:nTK8987327]
◎各国が野心的で成長重視の財政健全化計画を策定・実施する必要＝Ｇ７筋[ID:nTK8987259]
◎UPDATE1: 〔情報ＢＯＸ〕Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議での主な発言[ID:nTK0504789]
（東京 １０日 ロイター）
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